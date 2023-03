OUVERTURE DE LA GALERIE LE PANTOGRAPHE Le Tholy Le Tholy Catégories d’Évènement: Le Tholy

Vosges Le Tholy . Venez découvrir l’univers du Pantographe lors du weekend d’ouverture.

Le Pantographe est à la fois une Galerie de créateurs et d’artistes, un lieu d’exposition permanente (parcours extérieur) et de rendez-vous artistiques (démonstration, rencontres avec des artisans…). Elle propose à la vente, mobilier, luminaires, objets d’art et de décoration, et des éléments de l’Art de la table. +33 6 49 34 04 93 http://www.lepantographegalerie.fr/ @ikocompany

