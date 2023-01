MYSTER EZIN en concert / Le Tholonet le 21 janvier 2023 Espace Georges Duby Le Tholonet Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

LE THOLONET

MYSTER EZIN en concert / Le Tholonet le 21 janvier 2023 Espace Georges Duby, 21 janvier 2023 20:30, Le Tholonet. Samedi 21 janvier, 20h30 Sur place Gratuit

Myster Ezin démarre l’année 2023 au Tholonet le 21 janvier. Un bel événement. Actuellement doctorant en Musicologie à Aix-Marseille Université, spécialiste des musiques populaires et contemporaines, Myster Ezin a franchi le pas en devenant artiste. Originaire du Bénin, l’artiste a fêté la sortie de son premier album ‘Espoirs’ sur la scène du Direction Jeunesse – le Repère à Aix-en-Provence le 15 octobre dernier. Il s’agissait de sa première scène. Deux extraits de cet album ont été mis en ligne en juin et juillet : la reprise de ‘Caroline’ de MC Solaar et ‘Ma Lumière’, titre solaire et dansant. L’album se veut un mélange de slam, de musiques urbaines, dont le fil conducteur est la femme, dans sa pluralité et sa complexité. Après avoir chanté en tant que guest de l’humoriste ivoirien Michel Gohou aux Folies Bergères le 20 novembre dernier et en tête d’affiche au célèbre théâtre du Gouvernail le 17 décembre à Paris, Myster Ezin démarre l’année 2023 au Tholonet le 21 janvier. Un bel événement. 21 janvier 2023

20h30

Espace Duby – Salle Pezet

694 avenue Paul Julien

13100 LE THOLONET

Entrée libre

Infoline 0755720193

(L’artiste dédicacera des exemplaires de son premier album après le concert) Espace Georges Duby 694 avenue Paul Julien 13100 Le Tholonet Palette Bouches-du-Rhône samedi 21 janvier – 20h30 à 21h30

