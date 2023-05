LA NUIT DE LA MINE 47 rue de la gare, 20 mai 2023, Le Thillot.

Dans le cadre de la « Nuit européennes des musées », les Hautes-Mynes du Thillot et l’association « Myne et Rail » vous proposent une nouvelle édition de la « Nuit de la Mine » : une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Thillot dans les Vosges. Venez déambuler parmi les comédiens, les musiciens, les artisans et les artistes costumés faisant revivre pour quelques heures, à la lueur du feu et des flammes, le village des mineurs de cuivre des ducs de Lorraine. A partir de 17h, et jusqu’à l’extinction des feux vers minuit, le village des mines va revivre comme à ses plus belles heures du 17ème siècle. Démonstration de métiers

« L’Auberge des Mineurs » proposera à nouveau son repas traditionnel – Boissons et petite restauration toute la soirée au « Cabaret des Mines ». Dernière arrivée conseillée : 22h30. Entrée libre. (Déambulation souterraine : 3€/adulte et 2€/enfant – à partir de 5 ans)

Rendez-vous sur le parking de la mine / places de parking limitées : pensez au covoiturage / N’oubliez pas votre lampe de poche et pensez à bien vous chausser et n’oubliez pas que les soirées de mai peuvent être fraîches !. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-20 . 0 EUR.

47 rue de la gare Site des anciennes mines de cuivre

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Within the framework of the « European Night of the museums », the Hautes-Mynes du Thillot and the association « Myne et Rail » propose you a new edition of the « Night of the Mine »: a lively, spectacular and nocturnal discovery of the old copper mines of Thillot in the Vosges. Come and stroll among the actors, musicians, craftsmen and costumed artists reviving for a few hours, by the light of fire and flames, the village of copper miners of the Dukes of Lorraine. From 5pm until the lights go out at midnight, the mining village will come back to life as it did in the best hours of the 17th century. Demonstration of trades

the « Auberge des Mineurs » will again offer its traditional meal ? Drinks and snacks all evening at the « Cabaret des Mines ». Last arrival advised: 22:30. Free admission (Underground walk: 3?/adult and 2?/child ? from 5 years old)

Meet at the mine parking lot / limited parking spaces: think about carpooling / Don’t forget your flashlight and don’t forget to wear shoes and don’t forget that May evenings can be chilly!

En el marco de la « Noche Europea de los Museos », los Hautes-Mynes du Thillot y la asociación « Myne et Rail » le proponen una nueva edición de la « Noche de la Mina »: un descubrimiento animado, espectacular y nocturno de las antiguas minas de cobre de Le Thillot, en los Vosgos. Venga a pasear entre actores, músicos, artesanos y artistas disfrazados que revivirán durante unas horas, a la luz del fuego y las llamas, el pueblo de los mineros del cobre de los duques de Lorena. Desde las 17:00 hasta que se apaguen las luces a medianoche, el pueblo minero volverá a la vida como en las mejores horas del siglo XVII. Demostración de oficios

el « Auberge des Mineurs » volverá a ofrecer su tradicional comida ? Bebidas y aperitivos toda la noche en el « Cabaret des Mines ». Última llegada recomendada: 22:30. Entrada gratuita (paseo subterráneo: 3?/adulto y 2?/niño ? a partir de 5 años)

¡Punto de encuentro en el aparcamiento de la mina / plazas de aparcamiento limitadas: piense en compartir coche / no olvide su linterna y no olvide llevar calzado y no olvide que las noches de mayo pueden ser frescas!

Im Rahmen der « Europäischen Nacht der Museen » bieten Ihnen die Hautes-Mynes du Thillot und der Verein « Myne et Rail » eine neue Ausgabe der « Nacht der Mine » an: eine lebendige, spektakuläre und nächtliche Entdeckung der alten Kupferminen von Le Thillot in den Vogesen. Schlendern Sie zwischen Schauspielern, Musikern, Handwerkern und kostümierten Künstlern umher, die das Dorf der Kupferbergleute der Herzöge von Lothringen für einige Stunden im Schein des Feuers und der Flammen wieder zum Leben erwecken. Ab 17 Uhr und bis zum Erlöschen der Feuer gegen Mitternacht wird das Minendorf wie zu seinen besten Zeiten im 17. Jahrhundert wieder aufleben. Demonstration von Berufen

die « Auberge des Mineurs » wird wieder ihr traditionelles Essen anbieten ? Getränke und kleine Snacks den ganzen Abend über im « Cabaret des Mines ». Letzte empfohlene Ankunft: 22:30 Uhr. Eintritt frei (unterirdische Wanderung: 3/Erwachsener und 2/Kind ab 5 Jahren)

Treffpunkt: Parkplatz der Mine / Begrenzte Parkplätze: Denken Sie an Fahrgemeinschaften / Vergessen Sie Ihre Taschenlampe nicht, denken Sie an gutes Schuhwerk und denken Sie daran, dass die Abende im Mai kühl sein können!

