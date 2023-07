Spectacle nocturne éclairé à la lanterne. Le Thillay Vaudherland, 29 juillet 2023, Vaudherland.

Spectacle nocturne éclairé à la lanterne. Samedi 29 juillet Le Thillay GRATUIT

Ne manquez pas le spectacle envoûtant IS THIS DESIRE mise en scène par la Compagnie Neige Scariot, un spectacle chorégraphique et visuel éclairé à la lanterne !

Cet évènement unique vous transportera dans un univers féérique, plein de grâce et de poésie.

Préparez-vous à être émerveillés par les talents de danseurs professionnels qui allient mouvements gracieux et lumières vibrantes. Les lanternes illumineront le ciel nocturne, créant une atmosphère envoûtante qui vous transportera dans une autre dimension.

Accessible dès 10 ans – Tout public – Durée 40 min

? le samedi 29 juillet

? Parc de l’hôtel de ville

⌚ à partir de 19h30

? Renseignement Service Culturel :

Tél. 01 39 33 90 11 | 07 87 22 19 97

Le Thillay 21 rue de Paris – 95500 LE THILLAY Vaudherland Val-d’Oise Île-de-France

