CHASSE AU TRÉSOR : LE GRIMOIRE D’ELFIE Le Thillay – Bibliothèque intercommunale Le Thillay Catégorie d’Évènement: Le Thillay CHASSE AU TRÉSOR : LE GRIMOIRE D’ELFIE Le Thillay – Bibliothèque intercommunale Le Thillay, 27 octobre 2023, Le Thillay. CHASSE AU TRÉSOR : LE GRIMOIRE D’ELFIE Vendredi 27 octobre, 14h00 Le Thillay – Bibliothèque intercommunale Aide Elfie et ses sœurs à retrouver le trésor de la libraire qui a disparu ! Jeu basé sur l’univers du « Grimoire d’Elfie », bande dessinée scénarisée par Audrey Alwett et Christophe Arleston, dessinée par Mini Ludvin et mise en couleur par Hélène Lenoble. Cette bande dessinée est disponible dans les médiathèques de Roissy-Pays-de-France À partir de 12 ans Durée 1 h PLACES LIMITÉES – UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION SUR mediatheque_lethillay@roissypaysdefrance.fr Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture OUVRIR LE PROGRAMME DU FESTIVAL Disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires Le Thillay – Bibliothèque intercommunale 4 Place du 8 Mai 1945, 95500 Le Thillay Le Thillay [{« link »: « mailto:mediatheque_lethillay@roissypaysdefrance.fr »}, {« data »: {« author »: « sinsoulieu », « cache_age »: 86400, « description »: « ddee ppoopp FFeest ccuult stiivval ltuurre al e Illustration: :Carla u00a9Illustration u00a9 Houllier CarlaHoullier programme 20.10 2023 SOIRu00e9E SOIRu00e9E Du2019ouverture Du2019ouverture > villiers-le-bel > 20.10 salon salon >> garges-Lu00c8S-GONESSE > 18.11 >… », « type »: « rich », « title »: « Brochure Bam 2023 Vdefinal Vf », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230822100334-37b671ffceecabda7d47c9bc991f181e/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0017990727fa9fa231f5a », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/1799072 », « thumbnail_width »: 1140, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0017990727fa9fa231f5a »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00 Jouer BAM ! Festival de pop culture Détails Catégorie d’Évènement: Le Thillay Autres Lieu Le Thillay - Bibliothèque intercommunale Adresse 4 Place du 8 Mai 1945, 95500 Le Thillay Ville Le Thillay Lieu Ville Le Thillay - Bibliothèque intercommunale Le Thillay latitude longitude 49.0019;2.47222

Le Thillay - Bibliothèque intercommunale Le Thillay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le thillay/