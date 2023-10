ATELIER KAKEJIKU Le Thillay – Bibliothèque intercommunale Le Thillay, 24 octobre 2023, Le Thillay.

ATELIER KAKEJIKU Mardi 24 octobre, 14h00 Le Thillay – Bibliothèque intercommunale

Savoir comment on écrit son prénom ou un mot de son choix, apprendre à le calligraphier et le présenter sur un support avec des motifs japonais, prêt à offrir et à accrocher dans sa chambre, dans son entrée ou tout autre lieu que l’on souhaite décorer d’une touche japonaise personnalisée.

Avec Quartier Japon

Durée 2h

À partir de 12 ans

PLACES LIMITÉES – INSCRIPTION INDISPENSABLE sur mediatheque_lethillay@roissypaysdefrance.fr

Dans le cadre de BAM ! Festival de pop cultureOUVRIR LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

