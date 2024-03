Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Le Thil, dimanche 24 mars 2024.

Le Thil-en-Vexin fête le printemps Marché artisanal Le Thil Eure

La municipalité du Thil-en-Vexin et les associations communales organisent un marché artisanal dans la cour et le jardin de l’école du village. Une vingtaine d’exposants locaux seront présents légumes, bières, cidre, miel, objets déco, bijoux, gourmandises… Vente de livres d’occasion. Venez fêter le retour du printemps.

Une tombola composée de lots offerts par les exposants sera proposée aux visiteurs. Un atelier de taille d’ardoises sera également assuré par des compagnons, qui échangeront toute la journée avec le public, en particulier les plus jeunes, sur les métiers de la couverture.

Le Burger Grill assurera quant à lui la restauration du midi sur place.

En cas de météo contrariante, le marché se tiendra à la salle des fêtes du Thil.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

23 rue Pierre Langlois

Le Thil 27150 Eure Normandie mairie.lethil@wanadoo.fr

