Le thermalisme pour tous : établissements de bains isolés des Pyrénées-Atlantiques (XVIè – XXè siècles)

Eaux-Bonnes, le jeudi 16 septembre à 17:30

Parmi les dizaines de sources curatives répertoriées dans les Pyrénées-Atlantiques, certaines ont été dotées d’abris puis de bâtiments de bains dès le XVIe siècle. A travers une sélection de sept établissements (Bains de Secours, Rébénacq et Gan en vallée d’Ossau, Ogeu, Escot, Saint-Christau vers la vallée d’Aspe, Camou-Cihigue en Soule), Viviane Delpech, chercheuse dans le cadre du programme européen TCV-PYR (thermalisme, culture Villégiature Pyrénées) et de l’Inventaire du Patrimoine Nouvelle-Aquitaine, propose de faire émerger les traits saillants de ces établissements modestes, ensemble cohérent, entre la prégnance du paysage, le modèle de la construction locale et les références à l’architecture thermale officielle.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Eaux-Bonnes. Rdv : au Casino des Eaux-Bonnes

Eaux-Bonnes Av. Castellane, 64440 Eaux-bonnes Aas Pyrénées-Atlantiques

2021-09-16T17:30:00 2021-09-16T19:30:00

