Le Théorème du Pissenlit Châteauroux, jeudi 1 février 2024.

Le Théorème du Pissenlit Châteauroux Indre

Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et Li-Na vivent libres, auprès des anciens, dans un petit village à flanc de montagne. Mais le jour de ses treize ans, le père de Tao l’emmène à la ville. Désespérée, Li-Na part sur les traces de son ami et le retrouve…

Combien d’enfants contribuent à la fabrication des objets manufacturés qui peuplent notre quotidien ? Quel est le coût humain d’une société du toujours plus et du toujours moins cher ? Le Théorème du Pissenlit, porté par cinq comédiens, dont un jongleur, est un conte populaire, un théâtre de récit au montage cinématographique inspiré des films d’animation de Miyazaki qui, au-delà du travail des enfants, aborde les thèmes de l’amitié, des rapports intergénérationnels, de la nature comme terrain de jeu et de l’imagination comme outil de désobéissance face à une autorité destructrice des libertés fondamentales. Une belle fable poétique et politique qui donne du grain à moudre et questionne notre rapport intime à la liberté. .

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01



L’événement Le Théorème du Pissenlit Châteauroux a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme