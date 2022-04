LE THEME DE LA JEUNESSE EN 2021 A LA TOUR JEAN SANS PEUR ! Catégorie d’évènement: île de France

LE THEME DE LA JEUNESSE EN 2021 A LA TOUR JEAN SANS PEUR !, 7 avril 2022, . Du mercredi 30 juin 2021 au dimanche 29 mai 2022 :

De juin 2021 à mai 2022, deux expositions permettent de découvrir la condition des jeunes à deux époques différentes : au Moyen Âge et au XIXe siècle. Autour de ces deux expositions de nombreuses animations seront proposées pour jeunes…et moins jeunes ! Du 30 juin 2021 au 29 mai 2022, venez découvrir la tour Jean sans Peur et ses deux expositions sur la jeunesse (La jeunesse au Moyen Âge // Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle ). Autour de ces deux expositions seront proposées conférences, concert et représentations de marionnettes médiévales au cours du 1er trimestre 2022. Pour les enfants, un double parcours-jeu est proposé (tour + expo). On peut même s’initier au jeu de la mérelle : à la fois simple mais ultra tactique. Un jeu prisé au Moyen Âge ! Pour les groupes adultes comme pour les groupes scolaires, des visites de l’exposition La jeunesse au Moyen Âge peuvent être organisées sur rv.

Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel – 75002 Paris Horaires : 13h30 – 18h du mercredi au dimanche Tarifs : 6€ / 4€ (TR : étudiants, professeurs, demandeurs d’emploi, amis du Louvre et amis du musée de Cluny, personnes handicapées et leurs accompagnateurs) Règles sanitaires (lutte covid-19) : Port du masque et distanciation physique obligatoires, mise à disposition de solution hydro-alcoolique. Le pass sanitaire n’est pas pour le moment obligatoire, la fréquentation des visiteurs étant limitée à moins de 50 personnes en même temps. Lieu accessible sans réservation

L’arbre de consanguinité : les âges de la vie symbolisant les générations Jean Boutillier, Somme rurale, Bruges, 1471. Paris, BnF, ms Français 202, f° 9 visuel Jeunesse

