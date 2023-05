Concert de Manon Llorca Lieu-dit le Max Catégories d’évènement: Allier

Le Theil

Concert de Manon Llorca Lieu-dit le Max, 27 août 2023, Le Theil. Les amis du Château du Max proposent le concert de Manon Llorca..

2023-08-27 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-27 . .

Lieu-dit le Max

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The friends of the Château du Max propose the concert of Manon Llorca. Los amigos del Château du Max proponen un concierto de Manon Llorca. Die Freunde des Château du Max schlagen das Konzert von Manon Llorca vor. Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Le Theil Autres Lieu Lieu-dit le Max Adresse Lieu-dit le Max Ville Le Theil Departement Allier Lieu Ville Lieu-dit le Max Le Theil

Le Theil Lieu-dit le Max Le Theil Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le theil/

Concert de Manon Llorca Lieu-dit le Max 2023-08-27 was last modified: by Concert de Manon Llorca Lieu-dit le Max Lieu-dit le Max 27 août 2023 Lieu-dit le Max Le Theil

Le Theil Allier