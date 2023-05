L’Allier entre résistance et occupation Château du Max, 15 août 2023, Le Theil.

Projection du film documentaire « L’Allier entre résistance et occupation » de Thierry Martin-Douyat au Château du Max, Le Theil. Proposition de restauration sur place (réservation) et buvette..

2023-08-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Château du Max

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Projection of the documentary film « L’Allier entre résistance et occupation » by Thierry Martin-Douyat at the Château du Max, Le Theil. Catering and refreshments available (reservation required).

Proyección del documental « L’Allier entre résistance et occupation » de Thierry Martin-Douyat en el Château du Max, Le Theil. Catering disponible (previa reserva) y refrescos.

Vorführung des Dokumentarfilms « L’Allier entre résistance et occupation » von Thierry Martin-Douyat im Château du Max, Le Theil. Angebot von Verpflegung vor Ort (Reservierung) und Getränkestand.

