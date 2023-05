Concert « Les Georgistes » Lieu-dit le Max Catégories d’évènement: Allier

Le Theil

Concert « Les Georgistes » Lieu-dit le Max, 23 juillet 2023, Le Theil. Concert du groupe musical « Les Georgistes »..

2023-07-23 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-23 . .

Lieu-dit le Max

Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Concert of the musical group « Les Georgistes ». Concierto del grupo musical « Les Georgistes ». Konzert der Musikgruppe « Les Georgistes ».

