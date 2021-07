Nantes Square Louis Feuillade Loire-Atlantique, Nantes Le théâtromaton, le plus petit théâtre du monde Square Louis Feuillade Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le théâtromaton, le plus petit théâtre du monde Square Louis Feuillade, 9 août 2021-9 août 2021, Nantes. 2021-08-09

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : oui Tout public La Cie Krapo Roy vous propose, dans le cadre des « rendez-vous aux pataugeoires », organisés par l’association Paq’la Lune : Le Théâtromaton, Le plus petit théâtre du monde. Une salle de spectacle miniature et itinérante permettant d’accueillir des représentations portées par un comédien unique pour un spectateur unique. Cette installation scénographique COVID-Compatible est soutenue par des comédiens venant d’horizons divers et variés, amenant avec eux leur propre folie créatrice et un imaginaire bien trempé. pour des représentations surprise de 5 miutes, en continue sur la journée ! Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder Breil – Barberie Nantes

