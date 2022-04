LE THÉÂTRO’FOURNIL ! Saint-Viaud, 7 mai 2022, Saint-Viaud. LE THÉÂTRO’FOURNIL ! Saint-Viaud

2022-05-07 – 2022-05-07

NOUVEAU CONCEPT AU FOURNIL : Le Théâtro'fournil !!! Dégustation de pains bio du fournil + une pièce de théâtre dans ce même fournil !

Ou, comment allier le bien manger et le bien rire !!!

C'est une fois par mois à la ferme du Mondalin à Saint Viaud. Attention, les places sont limitées !!! Renseignements ou réservations au 06 63 06 05 16. Renseignements : Dominique Grandjouan painpaysan44@gmail.com +33 6 63 06 05 16

Ou, comment allier le bien manger et le bien rire !!!

C'est une fois par mois à la ferme du Mondalin à Saint Viaud. Attention, les places sont limitées !!! Renseignements ou réservations au 06 63 06 05 16. Renseignements : Dominique Grandjouan Saint-Viaud

