Béziers 34500 Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, le théâtre s’invite à la MAM!

Les jeunes comédiens du Conservatoire Béziers Méditerranée vous attendent nombreux pour partager avec vous un joyeux moment de théâtre.

