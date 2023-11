Ma Région Virtuose à Saint-Nazaire Le Théâtre Simone Veil Saint-Nazaire, 24 janvier 2024, Saint-Nazaire.

Ma Région Virtuose à Saint-Nazaire 24 – 28 janvier 2024 Le Théâtre Simone Veil Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

MERCREDI 24 JANVIER 2024

18h00 – Galerie des Franciscains (50’) – Entrée libre

Spectacle théâtral ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mise en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

“Voyage musical dans l’Europe des peuple”

VENDREDI 26 JANVIER 2024

19h00 – Le Parvis (60’) – Entrée libre

Rencontre exceptionnelle avec Alix Boivert, violoniste et fondateur de l’ensemble The Curious Bards,

20h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Le Maître et les Écoles”

Bach : Prélude et fugue en sol majeur BWV 557

Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

Milhaud : Le Bœuf sur le toit

Hahn : À Chloris

Gershwin : Prélude n°1

SAMEDI 27 JANVIER 2024

14h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 8€

Ilektra Platiopoulou mezzo-soprano

The Curious Bards

Sarah Van Oudenhove viole de gambe

Jean-Christophe Morel cistre irlandais

Louis Capeille harpe triple

Bruno Harlé flûtes

Alix Boivert violon baroque

“Indiscretions”

Amoureux des musiques traditionnelles d’Écosse et d’Irlande, Ilektra Platiopoulou et The Curious Bards vous transportent au cœur de l’âme celte et gaélique avec des chansons d’inspiration variée qui ont au XVIIIe siècle attiré l’attention de grands compositeurs tels Haydn et Beethoven. Au programme également, des danses typiques des deux pays celtes : le strathspey écossais au caractère bien trempé, les slip-jigs irlandaises au rythme endiablé ou encore les hornpipes utilisés par Haendel lui-même !

15h30 – Galerie des Franciscains (45’) – 6€

Yetzabel Arias Fernandez soprano

Daniel Zapico théorbe

Philippe Pierlot viole de gambe

“Ay ! Que me rio de amor : 1600, la naissance de la musique moderne”

Œuvres de Monteverdi, Caccini…

15h30 – LA BAULE – Palais des Congrès, Atlantia (45’) – 10€

Janoska Ensemble

“Bach to the roots”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

16h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 6€

Concert famille

Joy Morin et Laurence Chiffoleau duo de piano

Gwendoline Deniaud et Victor Theifin danse

Nathalie Herzhog conteuse

“La belle au bois dormant, conte musical et chorégraphique”

Œuvres de Tchaïkovski (arrangements Rachmaninov)

17h30 – Galerie des Franciscains (45’) – 2€

Barock en Stock

Isabelle Guillaud-Marec direction

“Élémentaire”

Œuvres de Telemann et Rebel

18h00 – SAVENAY – Salle Equinoxe (45’) – Entrée libre

André Peyrègne conférencier

“La grande aventure de la symphonie de l’époque baroque à nos jours”

18h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 6€

Fanny Clamagirand violon

David Bismuth piano

“Folklore et danses populaires d’Europe centrale”

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Enescu : Impressions d’enfance opus 28, extraits

Ravel : Tzigane

Sarasate : Airs bohémiens

19h30 – SAVENAY – Salle Equinoxe (45’) – 8€

Apollo5

“Invocations”

Guerrero : Veni Domine

Byrd : Beata viscera

Gjeilo : Ubi Caritas

Finzi : Haste on, My Joys !

Debussy : Dieu ! Qu’il la Fait Bon Regarder

Trad. russe / Arr. Levine : Oh, You Wide Steppe

Trad. irlandais / Arr. Wilson pour Apollo5 : The Last Rose Of Summer

John / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Your Song

Gershwin / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Summertime

Keen / Arr. Paul Smith pour Apollo5 : Homeward Bound

Souvent, les morceaux de musique sont liés pour nous à un souvenir : celui d’un espoir, d’un rêve, d’une émotion… Invoquant leurs propres souvenirs, les chanteurs d’Apollo5 ont composé un programme original mêlant des chansons, des musiques anciennes et des arrangements de chants traditionnels.

19h30 – Galerie des Franciscains (45’) – 2€

Ensemble Vocal Voix de Femmes

“Le chant des racines”

Œuvres de Jenkins, Whitacre, Gjeilo, Fauré…

20h30 – Théâtre Simone Veil (60’) – 12€

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Porumbescu : Baladâ opus 29

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Sarasate : Airs bohémiens opus 20

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Ravel : Tzigane

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

10h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 2€

Orchestre symphonique de Saint-Nazaire

Thierry Bréhu direction

Œuvres de Bizet et Chostakovitch

11h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 2€

Bogdan Smakula soplika

Samir Aouad oud

Anna Passetchnik violon

François Robin veuze

Orchestre symphonique de Saint-Nazaire

Micha Passetchnik direction

“Des traditions à la modernité”

Œuvres de Vlak, Matveitchuk, Robin, Mercury/Queen…

13h45 – Théâtre Simone Veil (45’) – 8€

concert famille

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Bach : Choral “Zion hört die Wächter singen”, extrait de la cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140

Fritz : Triple B

Bach/Mahler: Rondeau, Bourrée et Badinerie de la Suite n°2 en si mineur BWV 1067

Plumettaz : The Eternal Second

Lennon et McCartney : Blackbird

Bartmann : D minor

Lennon et McCartney : Michelle

Bach : Concerto en la mineur BWV 1065

15h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 6€

Émilie Rose Bry soprano

Ensemble Magnétis

Sébastien Bouveyron violon et direction

“Vivaldi et l’opéra”

Vivaldi : Concerto pour violon en ré majeur opus 3 n°9 RV 230, extrait de L’Estro Armonico

Vivaldi : Sovente il sole, extrait d’Andromeda liberata

Vivaldi : Agitata da due venti, extrait de La Griselda

Vivaldi : Concerto pour orchestre en sol mineur RV 156

Vivaldi : Nel profondo, tiré de Orlando furioso

Vivaldi : Lo seguidai felice, tiré de L’Olimpiade

Vivaldi : Alma oppressa, tiré de La fida ninfa

17h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 4€

Abdel Rahman El Bacha piano

Chopin : Quatre Mazurkas opus 24

Chopin : Deux Polonaises opus 26

Chopin : Trois Mazurkas opus 59

Chopin : Polonaise en la bémol majeur opus 53 “Héroïque”

17h00 – Église Notre-Dame de l’Espérance (45’) – 6€

Quintette à cordes des enseignants du Conservatoire de Saint-Nazaire

Christophe Gauche orgue

Telemann : Sonate à 6 Fa m pour cordes et continuo TWV44.32 (Adagio, Allegro, Largo, Presto)

Haendel : Concerto n°4 pour orgue et orchestre opus 4 (Allegro, Andante, Adagio, Allegro)

Corrette : concerto pour orgue et orchestre n° 4 opus 26 (Allegro, Aria, Allegro)

Poulenc / Arr. Gauche : Suite Française d’après Claude Gervaise

Bransle de Bourgogne, Pavane, Petite Marche Militaire, Complainte, Bransle de Champagne, Sicilienne, Carillon

19h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Alexander Rudin direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 16 décembre 2023 au Théâtre de 14h à 18h (sur rdv à prendre sur le site www.letheatre-saintnazaire.fr à partir du 12 décembre).

Puis du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 14h à 18h.

Fermeture du 23 décembre au 8 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre à 14h sur letheatre-saintnazaire.fr

Réservation par courrier (traitement à partir du 19 décembre).

Les 26, 27, 28 janvier : ouverture de la billetterie sur place, 1h avant le début des concerts au Théâtre et 30 minutes avant le début du concert sur les autres lieux.

Animation théâtrale du 24 janvier : billetterie sur place 30 minutes avant le début de la représentation.

Billetterie Théâtre Simone Veil – rue des Frères Pereire – 44603 Saint-Nazaire Cedex

02 40 22 91 36 (pas de réservation par téléphone)

letheatre-saintnazaire.fr

Retrait des billets à partir du 20 décembre (fortement conseillé) ou le jour même sur place 1h avant le premier concert choisi.

Moyens de paiement : espèces, chèque à l’ordre du Théâtre, carte bancaire, e.pass culture sport, pass culture, chèque vacances, chèque culture (Groupe UP).

ACCESSIBILITE

Les lieux de concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Le Théâtre Simone Veil est accessible aux personnes malentendantes appareillé (avec la fonction T) grâce à la boucle magnétique (uniquement sur les concerts amplifiés).

Le Théâtre Simone Veil Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ma Région Virtuose Saint-Nazaire