La Folle Journée en région à Saint-Nazaire 25 – 29 janvier 2023 Le Théâtre Simone Veil

Tout le programme et les infos billetterie de la Folle Journée en région 2023 à Saint-Nazaire

Le Théâtre Simone Veil Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire

MERCREDI 25 JANVIER 2023

14h30 et 18h00 – Galerie des Franciscains (50’) – Entrée libre

“Chaque homme dans sa nuit va vers sa lumière”

Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

Paris au début des années 1900. Le pianiste espagnol Ricardo Vinès, qui vit en France au début du XXe siècle, est le grand ami de Ravel, Debussy et De Falla…

JEUDI 26 JANVIER 2023

19h00 – Le Parvis (60’) – Entrée libre

Rencontre d’exception avec le clarinettiste et chef d’orchestre Paul Meyer

Un moment privilégié en compagnie du grand clarinettiste et chef d’orchestre français, Paul Meyer, qui vous fera part de son expérience d’artiste en évoquant notamment son parcours, son répertoire et son instrument.

VENDREDI 27 JANVIER 2023

19h00 – SAVENAY – Couvent des Cordeliers (60’) – Entrée libre

André Peyrègne conférencier

“La nuit des romantiques : de l’amour au fantastique”

La nuit a toujours inspiré les romantiques, aussi bien dans le domaine de l’amour que dans celui du fantastique. Un voyage dans les musiques du XIXe siècle nous en convaincra.

19h00 – Galerie des Franciscains (45’) – 8€

Cécile Évrot chant flamenco

Helena Cueto danse flamenco

EnsemblEnScène ensemble des professeurs des Conservatoires de Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon

Stéphane Oster direction

De Falla : L’Amour sorcier, version originale pour petit ensemble

Ce chef-d’œuvre de Manuel de Falla transporte l’auditeur dans l’univers des gitans d’Andalousie, cher au cœur des compositeurs espagnols.

20h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 12€

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

“Sérénade pour une nuit étoilée”

Mozart : Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 “Une Petite Musique de nuit”

Herbert : Sérénade pour cordes en fa majeur opus 12

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Galerie des Franciscains (45’) – 6€

Frédéric Bechet narrateur

Fabrice Arnaud-Cremon clarinettes

Olivier Besson saxophones

Céline Lamanda flûtes

Carine Llobet piano

Gervasoni : ATA, Larmes infinies

Associant textes et musique, ATA, Larmes infinies, œuvre du compositeur Arturo Gervasoni, évoque de façon allégorique la nuit des peuples d’Amérique du Sud ; tantôt calme et crépusculaire, elle se révèle à d’autres moments brillante, explosive et joyeuse…

13h45 – Galerie des Franciscains (45’) – 10€

Ensemble Jacques Moderne

Joël Suhubiette direction

“Hear the voice”

Œuvres de Tallis, Byrd, White, Gibbons, Dowland…

La musique anglaise de l’époque élisabéthaine est marquée par une élégance souveraine et cette mélancolie pudique qui la rend unique. White, Tallis ou Byrd insufflent ainsi une puissance émotionnelle indicible à ces mises en musique des lamentations, anthems et motets auxquels l’Ensemble Jacques Moderne associe l’éclat des grandes polyphonies chorales.

15h30 – Galerie des Franciscains (45’) – 8€

Les Itinérantes trio vocal a capella

“L’heure du songe”

Les Itinérantes vous convient entre berceuses du monde et standards de jazz à un voyage au royaume des songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines mystérieuses… Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues ou inventées.

15h30 – Église Notre-Dame de l’Espérance (45’) – 2€

Barok en Stock

Ensemble Guillaume Boni

Isabelle Guillaud-Marec et Etienne Roullet direction

Œuvres de Corelli et Charpentier

17h00 – Galerie des Franciscains (45’) – 2€

Ensemble vocal Voix de femmes

Œuvres de Rachmaninov, Debussy, Saint-Saëns, Fauré…

17h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 4€

Bruno Rigutto piano

“Chopin parle aux étoiles”

Chopin : Nocturnes

18h30 – Galerie des Franciscains (45’) – 2€

Chœur de chambre et Chœur des jeunes du CRD de Saint-Nazaire

Nathalie Marec direction

Carine Llobet et Joy Morin piano

Œuvres de Rutter, Oldelaf, Whitacre, Beethoven, Field, Debussy…

18h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Les Mille et une nuits”

De la même manière que Shéhérazade tisse des histoires les unes ou autres, nuit après nuit, pour tenir son époux en haleine et renouer ainsi sa confiance, Canticum Novum poursuit son travail consistant à tisser des liens entre les cultures. La toile résultant de ce travail minutieux nous conduit ainsi à travers la Perse des XIIe et XIIIe siècles, en s’inscrivant dans la continuité des répertoires explorés par l’ensemble.

19h00 – SAVENAY- Salle Équinoxe (45’) – 8€

Raphaël Sévère clarinette

Quatuor Hanson quatuor à cordes

Borodine : Notturno (mouvement lent du Quatuor à cordes n°2 en ré majeur)

Mozart : Quintette avec clarinette et cordes en la majeur K. 581

20h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 12€

Birane Ba récitant

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été

Directement inspiré de la comédie de Shakespeare dont il recrée à merveille l’atmosphère de féérie nocturne, ce chef-d’œuvre orchestral de Mendelssohn compte parmi les plus belles évocations romantiques de la nuit, particulièrement le Nocturne central qui figure le sommeil des protagonistes endormis par le lutin Puck.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

10h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 2€

Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire

Thierry Bréhu direction

Œuvres de Rabaud, Elgar, Debussy, Saint-Saëns…

11h30 – Théâtre Simone Veil (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire

Micha Passetchnik direction

“La nuit à travers les époques et les pays”

Œuvres de Rameau, Mozart, Porter, Miller…

14h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 6€

François Salque violoncelle

Claire-Marie Le Guay piano

Schubert : Wandrers Nachtlied D. 224

Schubert : Nacht und Traüme D. 827

Vierne : Soirs étrangers opus 56

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

Popper : Hungarian Rhapsody

15h30 – Église Notre-Dame de l’Espérance (60’) – 10€

Vox Clamantis

Jaan-Eik Tulve direction

Rachmaninov : Les Vêpres

Chef-d’œuvre de la musique liturgique orthodoxe, les Vêpres de Rachmaninov sont de ces œuvres qui transportent et élèvent l’âme. Les vêpres étaient à l’origine chantées entre six heures du soir et neuf heures du matin, aux veilles des fêtes importantes de l’Église orthodoxe ; tirant parti de la somptueuse palette de couleurs offerte par le chœur, Rachmaninov compose quinze magnifiques cantates qui toutes, se distinguent par la richesse de la texture sonore et la variété des procédés d’écriture. Une occasion rare de découvrir ce sommet de l’art choral russe.

17h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 6€

Trio Pascal trio avec piano

Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle opus 148 D. 897

Schubert : Trio avec piano n°1 en si bémol majeur opus 99 D. 898

18h30 – LA BAULE, Palais des Congrès – Atlantia (45’) – 10€ / Concert famille

Élodie Fondacci récitante

Sirba Octet ensemble de musique klezmer

“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ?

Concert donné au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).

19h00 – Théâtre Simone Veil (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

“La nuit dans l’opéra”

Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913

Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957

Schubert : Die Nacht D. 983

Schubert : Du bist die Ruh D. 776

Strauss : Traumlicht opus 123

Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8

Gounod : Nuit resplendissante

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 10 décembre 2022 au Théâtre à 14h (sur rdv à prendre sur le site ou à la billetterie dès le 6 décembre 13h).

Puis du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 14h à 18h.

Fermeture du 17 décembre au 2 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur letheatre-saintnazaire.fr, nouvelle interface avec choix du placement, envoi de e-billet (fortement conseillé) ou retrait sur place.

Réservation par courrier (traitement à partir du 13 décembre).

Week-end de La Folle Journée : ouverture de la billetterie 1h avant le début des concerts.

Animation théâtrale du 25 janvier : billetterie sur place 30 minutes avant le début de la représentation.

Le Théâtre – rue des Frères Pereire – 44603 Saint-Nazaire

Cedex – 02 40 22 91 36 (pas de réservation par téléphone)

letheatre-saintnazaire.fr

Retrait des billets internet et courrier à partir du 14 décembre, puis dès le lendemain de l’achat, ou le jour même sur place 1h avant le premier concert choisi.

Moyens de paiement : espèces, chèque à l’ordre du Théâtre, carte bancaire, e.pass jeunes.

Remboursement : pas de remboursement sauf en cas d’annulation d’un concert.

ACCESSIBILITE

Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (merci de le signaler lors de votre réservation) et aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Le Théâtre est accessible aux personnes malentendantes appareillées (avec la fonction T), grâce à la boucle magnétique (uniquement sur les concerts amplifiés).



Ensemble Jacques Moderne