Un soir de gala Le Théâtre Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Un soir de gala Le Théâtre Saint-Nazaire, 24 mars 2024, Saint-Nazaire. Un soir de gala Dimanche 24 mars 2024, 18h00 Le Théâtre Tarif E Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:40:00+01:00

Fin : 2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:40:00+01:00 Après son premier seul-en-scène triomphant en forme d’autoportrait, Vincent Dedienne revient avec Un soir de gala, un spectacle dans lequel il décline une série de portraits sensibles et mordants.Toujours avec un humour grinçant et désopilant. “_Porté par une mise en scène sublime, ce nouveau spectacle est un véritable bijou d’humanité. A ne pas manquer._” Télérama Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 22 91 36 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatre-saintnazaire.fr/ »}] théâtre humour © Jean Louis Fernandez Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Code postal 44600 Lieu Le Théâtre Adresse Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Le Théâtre Saint-Nazaire Latitude 47.277099 Longitude -2.204173 latitude longitude 47.277099;-2.204173

Le Théâtre Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/