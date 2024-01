Sprint 33 – Sprint Le Théâtre Saint-Nazaire, 12 mars 2024, Saint-Nazaire.

Sprint 33

Sprint 33 est une course chorégraphiée pour coureurs et coureuses de fond, marathoniens et marathoniennes. Vous êtes un coureur motivé ou une coureuse aguerrie ? Rejoignez le projet !

Sprint 33 est une version démultipliée de la pièce origi nelle Sprint. Emmanuelle Vo-Dinh a réécrit la chorégraphie première pour amplifier les jeux d’espace et de relais entre chaque coureur et coureuse, augmentant ainsi la puissance chorale de cette course.

Sprint

Solo chorégraphié par Emmanuelle Vo-Dinh, Sprint emmène son interprète Maeva Cunci dans une véritable performance physique et rythmique. Hors de ses retranchements.

Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire

course chorégraphique danse

© LaurentPhilippe