100 cœurs dansants

Jeudi 18 janvier 2024, 19h00 Le Théâtre

En écho à la création 100 Cœurs 4 Saisons, chorégraphié par Louis Barreau pour 119 amateurs et amatrices, et présenté en clôture de la saison anniversaire en mai 2023, Le Théâtre a proposé au photographe Jérôme Blin de prolonger ces présences par une autre forme artistique, la photographie, qui ne soit plus dans l’instant du vivant, mais qui s’inscrive dans le temps. Trois questions ont été posées à chacun des portraitisés : qu’est-ce que ça fait de danser ? Qu’est-ce que ça fait de danser en groupe et pourquoi ? À quelle saison préférez-vous danser et pourquoi ? La réalisatrice Tesslye Lopez s’est emparée de ce matériau pour réaliser un montage des photos et des textes, qui sera projeté en première partie de soirée, dans le cadre du festival Trajectoires.

© Jérôme Blin