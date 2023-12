Lectures en partage Le Théâtre Saint-Nazaire, 13 janvier 2024, Saint-Nazaire.

Lectures en partage Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Le Théâtre entrée libre

“Que la littérature soit occasion de rencontres et de partage, nous n’en doutons pas. Auteurs, lecteurs dans la ville le met en œuvre depuis longtemps en recevant des auteurs et des autrices à Saint-Nazaire. Vous avez été nombreuses et nombreux à soutenir notre initiative, à assister à ces rencontres et nous en sommes à la fois fiers et heureux. Il s’agit d’offrir à qui le souhaite un temps de lecture en public, durant lequel chacune et chacun viendra lire quelques pages du livre de son choix.

Chaque lecteur/lectrice dispose de cinq minutes maximum pour lire en public

un extrait d’une œuvre littéraire qu’il ou elle aura choisi (roman, théâtre, poésie). Il s’agit de lire, les commentaires sont facultatifs et sont compris dans les cinq minutes allouées. On entre et on sort quand on veut. On vient lire, bien sûr, mais aussi seulement écouter. Il faut un public à tous ces lecteurs.“

L’Écrit parle

Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lecturesenpartage@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 66 63 20 »}]

