Présentation mi-saison Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 Le Théâtre gratuit sur réservation

Fin : 2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00 Ce rendez-vous annuel est l’occasion de se replonger dans les spectacles qui vont ponctuer le reste de la saison au Théâtre. Avec la participation de quelques artistes, nous évoquerons nos coups de cœur, les incontournables et les belles découvertes de la programmation. Pour clore ce moment de convivialité, nous partagerons ensemble une galette des rois autour d’un verre de cidre.

Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire

