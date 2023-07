Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire : Théâtre Simone Veil Le théâtre Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire : Théâtre Simone Veil Le théâtre Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire : Théâtre Simone Veil Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Le théâtre Gratuit. Réservation sur place 30 min avant le départ de la visite. 4 visites : 9h, 11h30, 14h et 16h. Durée : 1 h 30. Les visites techniques sont réservées aux enfants de minimum 10 ans et aux personnes valides ne souffrant pas de vertiges. Côté cour ou côté jardin ?

Depuis les loges des artistes jusqu’au plateau, le Théâtre Simone Veil vous ouvre ses portes pour des visites en compagnie de l’équipe de la scène nationale et vous explique tout ! Le théâtre Rue des Frères Pereire 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Le théâtre Simone Veil. Photographe Dominique Macel Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Le théâtre Adresse Rue des Frères Pereire 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le théâtre Saint-Nazaire

Le théâtre Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/