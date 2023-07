Boubacar Traoré Le Théâtre municipal Rezé, 14 décembre 2023, Rezé.

Boubacar Traoré Jeudi 14 décembre, 20h00 Le Théâtre municipal Tarifs : de 10€ à 23€

Si la carrière internationale de Boubacar Traoré débute en 1990 avec Mariama, premier album où son style dépouillé et mélancolique fait merveille, son parcours démarre dans les années 60 : il est alors le premier à utiliser la guitare électrique pour jouer une musique d’inspiration mandingue. Si ses tubes font danser une jeune génération malienne en quête d’émancipation, le coup d’état militaire de 1968 le réduit au silence. Ce n’est qu’à la fin des années 80 que Boubacar Traoré retrouve la lumière et le public, grâce à la télévision nationale. Au début des années 90, le guitariste vit à Paris et enchaîne bientôt disques et tournées internationales. En 2017, il collabore avec des musiciens du Sud des États-Unis pour l’album Dounia Tabolo, où musiques cajun et zydeco colorent ses chansons. Aujourd’hui, Boubacar Traoré revient à ses racines mandingues avec Tiékorou Ba Diogou, enregistré au Mali avec des jeunes musiciens du cru, collection de chansons d’une grande douceur, où les instruments traditionnels (kamale ngoni, doum-doum, calebasse et djéli n’goni) ont la part belle.

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/boubacar-traore-concert-theatre-municipal-de-reze-14-decembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9697939.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

blues mandingue

Nkrumah Lawson Daku