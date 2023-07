Dominique A Le Théâtre municipal Rezé, 6 décembre 2023, Rezé.

Dominique A 6 et 7 décembre Le Théâtre municipal Tarifs : de 18€ à 28€

Il faut toujours se méfier des anniversaires, ils ont tendance à trop s’imposer. Dominique A le sait, qui a préféré publier en 2022 un quatorzième album plutôt que de célébrer les trente années qui le séparaient de La Fossette. Une façon de garder la mémoire neuve et son désir d’horizons intact. Les chansons de ce Monde réel, comme celles de son frère Reflets du monde lointain (2023), ont l’épaisseur et la légèreté que seul confère le temps, quand il libère et épanouit. Dominique A y déploie une écriture densément poétique, comme étrangement apaisée, mise en musique selon une méthode inédite. Chaque matin, en studio, le chanteur jouait à son groupe une chanson, seul à la guitare, puis laissait le soin aux musicien·nes d’en imaginer un arrangement, avant de revenir l’interpréter avec eux. Une façon très organique de créer des morceaux où s’expriment à plein les vents, les cordes, la contrebasse et sa voix. Avec en tête le Laughing Stock de Talk Talk, Graal de la pop impressionniste dont Dominique A n’a jamais été aussi proche, porté par son si précieux goût du collectif : « Nous n’irons bien / Nous n’irons loin / Qu’avec les autres ».

Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jérôme Bonnet