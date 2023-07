Visite insolite du théâtre de Mâcon Le Théâtre Mâcon Scène nationale Mâcon, 16 septembre 2023, Mâcon.

Pour ces visites insolites, Thaïs Beauchard de Luca et Héloïse Desrivières, autrices associées au Théâtre, ont décidé d’en faire parler les murs. Cette expérience interactive est une véritable découverte, une exploration de l’envers du décor d’un théâtre. Nous pouvons ainsi marcher sur ses deux plateaux – celui du Grand Théâtre et celui du Petit Théâtre – mais aussi observer ses coulisses et ses dessous de scène.

Le parcours est ponctué d’anecdotes écrites par les deux autrices associées, sur les fantômes qui habitent les lieux.

Plus qu’une visite, cette déambulation sonore est une véritable œuvre à frissonner !

Construit à partir de 1973 et inauguré en 1975, le centre culturel Louis-Escande accueille tout au long de l'année des spectacles programmés par le Théâtre, Scène nationale de Mâcon ou des animations à l'initiative de la Ville de Mâcon. Une belle occasion de voir l'envers du décor en déambulant dans le dédale des loges, des sous-sols, de la scène et de découvrir tous les corps de métiers, administratifs et techniques, nécessaires à la vie d'un théâtre. Dedans, dehors, dessous, dessus, cette visite offre de bien surprenantes perspectives pour ne plus envisager le théâtre de la même façon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Le théâtre