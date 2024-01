LE BAC PHILO DES HUMORISTES LE THEATRE LIBRE Paris, mardi 18 juin 2024.

LE BAC PHILO DES HUMORISTESImaginé et présenté par Karim Duval18 juin 2023 à 20h30Pour la quatrième année consécutive, une dizaine d’artistes relèveront le défi de (re)passer leur bac de Philo sur scène, en direct et en public ! Un challenge sans filet et sans rattrapage !Après le grand succès des 3 premières éditions du « Bac Philo des Humoristes », l’édition revient cette année et elle sera toujours en direct sur Culturebox, depuis le Théâtre Libre !Si vous avez manqué les précédentes éditions, ne vous en faites pas, on vous explique tout : le 18 juin au matin, les artistes découvrent les sujets de philo du Bac, dès que ceux-ci sont rendus publics.Nos « humoristes candidat.e.s » choisissent un sujet à traiter (vraiment !) et à restituer sur scène, pendant 7 à 8 minutes chacun, le soir même devant un public de 900 examinateurs qui n’ont qu’une envie : rire !Une soirée forcément inédite et unique !La liste des « humoristes candidat.e.s millésime 2024» sera annoncée dans le courant du premier trimestre 2024.

Tarif : 15.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:30

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75