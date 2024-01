L’ARGENT DE LA VIEILLE LE THEATRE LIBRE Paris, 13 mars 2024, Paris.

Une vieille milliardaire au tempérament explosif organise à chaque étape de ses voyages une partie de cartes en promettant sa fortune à qui la battra.À Paris, ses victimes sont Jean-Luc et Pierrette, un couple au désespoir se préparant chaque année à récupérer « l’argent de la vieille. »Avec l’aide de leur fille espiègle et volontaire, ils vont tout faire pour duper la milliardaire et son majordome trop dévoué pour être honnête.Pour son retour au théâtre, Amanda Lear choisit cette iconique comédie italienne où tous les coups sont permis. Argent, rire et cynisme ! dès février au Théâtre Libre.Distribution :Quentin Morant, assistant à la mise en scène

Tarif : 26.00 – 71.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75