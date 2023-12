LES ODYSSÉES – LE SPECTACLE – LES ODYSSEES LE THEATRE LIBRE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Le podcast France Inter aux 20 millions d’écoutes enfin sur scène ! L’ENQUÊTE SUR LES GRANDES AVENTURES DE L’HISTOIRE ! L’Histoire est pleine de femmes et d’hommes extraordinaires, de destins insensés et surtout de mystères… Laure, la dame des odyssées et son complice de toujours, Jimmy, le serveur du restaurant « Happy Nouilles » mènent l’enquête ! Qui est Jeanne Barret la première femme qui a fait le tour du monde ? Comment Howard Carter a-t-il découvert le tombeau de Toutankhamon ? Les trois astronautes de la mission Apollon arriveront-ils à rentrer sur terre ? De l’Antiquité à nos jours, embarquez pour trois folles aventures, qui vous conduiront du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la lune, l’Egypte et le dangereux Détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure et Jimmy ne reculent devant aucun danger… Bienvenue au bureau des odyssées, le bureau secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution.Auteur : Laure GrandbesançonArtistes : Laure Grandbesançon et Baptiste BelaïdMise en scène : Charlotte Saliou sur un scénographie de Cirque Le RouxCréation Sonore : Hélène BizieauIllustration : André DucciLe spectacle dans la presse« Dans une scénographie conçue par le Cirque Le Roux, petits (à partir de 6 ans) et grands pourront suivre trois aventures en compagnie de Laure (Laure Grandbesançon elle même) et de son complice Jimmy (Baptiste Belaïd), le serveur du restaurant Happy Nouilles. Découvrez les trois Odyssées : Jeanne Barret, Toutankhamon et Apollo 13 ! » – LE MONDE« Le jeu tonique des deux complices, la scénographie, modulable et ludique, composée d’une multitude de portes et fenêtres s’ouvrant comme les pages d’un livre ouvert pop-up, et la mise en scène dynamique de Charlotte Saliou donnent de l’ampleur aux histoires que l’on croyait connaître. » TTT – TéléramaEquipe artistiqueDistribution : Laure Grandbesançon et Baptiste BelaïdMise en scène: Charlotte Saliou sur une scénographie de Cirque Le Roux Durée : 1h10

Tarif : 20.00 – 46.50 euros.

Début : 2023-12-30 à 14:00

Réservez votre billet ici

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris Paris