CAR / MEN LE THEATRE LIBRE Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Après plus de cinq ans de tournée et plusieurs séries à Bobino avec TUTU, les Chicos Mambo sont de retour dans une nouvelle création : CAR/MEN.Mis en scène par Philippe Lafeuille, l’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit danseurs et un chanteur virtuoses qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se jouent du masculin et du féminin. Un show chorégraphique mêlant humour, théâtre, chant, clown, théâtre d’objets et vidéo.Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité des corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé : une véritable Carmen 2.0 !

Tarif : 18.90 – 57.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:00

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris