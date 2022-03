LE THÉÂTRE LES 3 COUPS PRÉSENTE : ÇA VOUS TENTE ? Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 4 4 EUR La troupe théâtrale “Les 3 Coups” vous présente “ça vous tente ?”, une comédie créée et mise en scène par Thomas Jeanneteau, à la Salle Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil. Représentations les 26, 27 et 30 mars ainsi que les 1er et 2 avril. Un pur moment de joie et de fous rires garantis ! En première partie, des saynètes jouées par les jeunes (le 26 et 27 Mars). Réservation conseillée par téléphone au 06 06 44 47 35. Le théâtre des 3 coups présente “ça vous tente ?” du 26 mars au 02 avril +33 6 06 44 47 35 La troupe théâtrale “Les 3 Coups” vous présente “ça vous tente ?”, une comédie créée et mise en scène par Thomas Jeanneteau, à la Salle Cathelineau de Saint-Florent-le-Vieil. Représentations les 26, 27 et 30 mars ainsi que les 1er et 2 avril. Un pur moment de joie et de fous rires garantis ! En première partie, des saynètes jouées par les jeunes (le 26 et 27 Mars). Réservation conseillée par téléphone au 06 06 44 47 35. SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Chemin des soeurs St Charles Mauges-sur-Loire

