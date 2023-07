La Morsure de l’âne Le Théâtre Laval, 27 mars 2024, Laval.

La Morsure de l’âne Mercredi 27 mars 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Que lui arrive-t-il ? Paco ne sait plus où il est, ni où il en est. Dans l’étrange pays où il s’est égaré, il croise un âne qui lui mord les fesses, son fils Uriel devenu grand et qui n’a plus besoin de lui, une gamine qu’il ne connaît pas et qui lui demande d’être son père… Mais dans cet univers entre deux eaux, quel chemin prendre ?

Le texte de Nathalie Papin prend à bras le corps un thème aussi difficile qu’universel : la mort, et comment vivre avec la conscience de cette inéluctable fin. Musique, masques, jeux de lumière en clair-obscur et scénographie épurée – émaillée de mille et une idées de mise en scène – nous plongent dans cet un espace mental entre rêve et réalité. Un superbe conte existentiel.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:35:00+01:00

Le Théâtre Laval

