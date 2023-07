Ludilo • Cie Le Mouton carré Le Théâtre Laval, 23 mars 2024, Laval.

Ludilo • Cie Le Mouton carré
Samedi 23 mars 2024, 10h00, 11h30, 16h00
Le Théâtre
6€ · 9€

Lumineux et espiègle, ce spectacle repose sur le principe du jeu comme axe fondamental de la construction d’un individu. Ainsi, dans un espace circulaire, deux interprètes inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Guidés par des éléments visuels, gestuels et sonores, les jeunes enfants reconnaissent un monde déjà connu, mais peuvent s’aventurer du concret vers l’imaginaire.

Tout est jeu dans la vie du tout-petit, qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter. C’est cette dimension, si précieuse et si libre, du rapport de l’enfant au jeu qu’explore Ludilo (qui signifie jouet en espéranto). Une petite merveille !

Le Théâtre
34 Rue de la Paix, laval
Laval 53000
Mayenne Pays de la Loire

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

