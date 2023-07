Backbone • Gravity & Other Myths Le Théâtre Laval, 22 mars 2024, Laval.

Backbone, ou la colonne vertébrale en anglais. Autour de cette structure à la fois essentielle et fragile, comment s’organiser et créer ensemble, être toujours plus fort, repousser nos limites physiques et mentales ? Sur scène, dix interprètes et deux musiciens donnent corps à ces questions avec finesse et agilité, prenant le risque joyeux de la main tendue, de la confiance en l’autre et dans le groupe.

Doté d’une extraordinaire technique acrobatique, le collectif australien défie sans crainte quelques lois physiques. De main à main en pyramide humaine, de voltiges en contorsions, cet étourdissant ballet circassien est aussi un vibrant éloge de la troupe, de la complicité au travail et du dépassement par le collectif. Renversant.

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

