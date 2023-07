Car/Men • Chicos Mambo Le Théâtre Laval, 16 mars 2024, Laval.

Car/Men • Chicos Mambo Samedi 16 mars 2024, 20h30 Le Théâtre 29€ · 32€

Carmen : comment aborder d’un regard neuf ce monument culturel, opéra le plus célèbre du répertoire et le plus joué au monde ? Après le triomphe de son précédent spectacle Tutu, le metteur en scène et chorégraphe Philippe Lafeuille répond par une liberté de ton absolue.

Se jouant astucieusement des codes du masculin et du féminin, croisant les propositions artistiques avec une vraie jubilation, il revisite et bouscule l’icône du répertoire, aidé par huit danseurs et un chanteur virtuoses. Entre grâce et pure comédie, théâtre d’objets et chants lyriques, chorégraphies azimutées et vidéo, ce spectacle total sublime sans complexes la liberté incarnée par Carmen. Ou quand l’opéra devient une grande fête populaire !

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/car-men/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

