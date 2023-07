La Tendresse Le Théâtre Laval, 12 mars 2024, Laval.

La Tendresse Mardi 12 mars 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Pensé en diptyque avec un premier volet (Désobéir, programmé en 2021 au Théâtre), La Tendresse joint à nouveau les talents de la metteuse en scène Julie Berès et des auteurs Alice Zeniter et Kevin Keiss. Si Désobéir mettait en lumière l’émancipation des jeunes femmes en dépit de certains carcans, celui-ci se penche sur le lien qu’entretiennent les jeunes hommes avec la construction de la masculinité.

Un grand travail documentaire a précédé l’écriture de ce spectacle qui met en scène huit jeunes interprètes de sensibilité et d’horizons sociaux divers. En chœur ou en solo, entre danse hip hop et théâtre performatif, ils interrogent sans filtre ces codes et injonctions qui façonnent l’identité masculine. C’est à la fois jouissif et joyeux, secoué tout du long d’une fracassante énergie collective.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 36 https://letheatre.laval.fr

