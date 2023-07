Les Yeux fermés • Cie S’Poart Le Théâtre Laval, 22 février 2024, Laval.

Les Yeux fermés • Cie S’Poart Jeudi 22 février 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Quatre danseuses et quatre danseurs partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, celle-ci prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements. Jusqu’à l’apothéose ?

C’est d’un choc esthétique que naît cette création. Celui ressenti par le chorégraphe en découvrant l’œuvre de Pierre Soulages : dans la façon dont ce peintre travaille la couleur noire, mais aussi d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe voit de l’espoir et la transpose au plateau. Entre élégance des lignes, graphisme épuré du geste et fluidité des pulsations des corps, cette quête vers la lumière prolonge son exploration d’une danse puissante et libre, ouverte aux multiples influences.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 36 30 https://letheatre.laval.fr Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:40:00+01:00

Le Théâtre Laval

Justapics