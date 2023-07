Chœur des amants • Tiago Rodrigues Le Théâtre Laval, 14 février 2024, Laval.

Chœur des amants • Tiago Rodrigues Mercredi 14 février 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Un soir, un couple part en urgence à l’hôpital car la jeune femme, asthmatique, ne parvient plus à respirer. Cette situation fondatrice et traumatique est l’occasion pour les deux amants de faire le récit de leur amour, de nous raconter, simultanément, des versions légèrement différentes d’une même histoire.

Figure majeure du théâtre contemporain, Tiago Rodrigues revient ici à sa première pièce, écrite en 2007. Quinze ans plus tard, ce récit polyphonique à deux voix explore les vies de ces deux personnages, interrogeant leur vécu et ce que le passage du temps fait à l’amour. Porté par deux superbes interprètes, ce chœur des amants est un pur joyau d’écriture théâtrale, d’une délicatesse et d’une émotion rares.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/choeur-des-amants/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T21:15:00+01:00

2024-02-14T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T21:15:00+01:00

Le Théâtre Laval

Filipe Ferreira