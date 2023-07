Les Vagues • Théâtre de L’Entrouvert Le Théâtre Laval, 8 février 2024, Laval.

En 1931, Virginia Woolf publie avec Les Vagues un texte magnifique, mais aussi son roman le plus expérimental : une œuvre alternant entre cheminements intérieurs des personnages et brefs interludes sur les variations atmosphériques d’un paysage côtier. Dans cette adaptation, les personnages deviennent des marionnettes de glace à taille humaine, et l’on suit leur trajectoire de la toute petite enfance jusqu’au crépuscule de leur vie.

La metteuse en scène Elise Vigneron approfondit ici ses recherches sur la transformation de la matière et les techniques de glaciation dans la création marionnettique, menant une passionnante réflexion sur notre rapport aux temps et aux éléments. D’une grande beauté plastique et dramaturgique, cette pièce hors norme est une expérience sensorielle inouïe.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:45:00+01:00

