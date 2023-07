Faada Freddy en concert Le Théâtre Laval, 3 février 2024, Laval.

Faada Freddy en concert Samedi 3 février 2024, 20h30 Le Théâtre 29€ · 32€

Depuis un premier album irrésistible en 2016 ­­­– The Gospel Journey, savant mélange de gospel, de soul, de pop et de raggamuffin – ponctué de quelque 300 concerts à travers le monde, son retour était plus qu’attendu ! Faada Freddy revient avec l’EP Tables will turn, annonciateur d’un futur album, et confirme une approche intuitive et organique de la musique.

Sans instruments, armé de sa voix unique, de son art du beat box et des body percussions, l’artiste sénégalais peaufine une soul acoustique à la beauté solaire. Sur scène, il est entouré de cinq vocalistes assurant voix de basse ou sons de batterie, pour une envoûtante alchimie a capella des corps et des voix.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/faada-freddy/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

