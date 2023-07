Amathia • Blick Théâtre Le Théâtre Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Amathia • Blick Théâtre Le Théâtre Laval, 18 janvier 2024, Laval. Amathia • Blick Théâtre Jeudi 18 janvier 2024, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€ Ce premier volet d’un ambitieux triptyque, qui se met en quête d’explorer la notion de service public, se penche sur un monument sacré : l’école. Cinq personnages y saisissent des figures d’enseignants plongés dans l’incertitude, tiraillés entre le sens de leur métier et des moyens pour le faire. Alors qu’au-dehors le monde gronde, les voici cantonnés à maintenir les murs qui se lézardent, tentant inlassablement de faire chœur.

Fruit d’un collectage d’entretiens réalisés auprès de professeurs du secondaire, Amathia utilise toutes les puissances plastiques de la matière et du théâtre visuel pour questionner ce qui fait commun au sein de l’école. Avec l’argile blanche comme élément central d’une impressionnante scénographie, cette singulière création livre de passionnantes pistes de réflexion. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/amathia/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:45:00+01:00

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:45:00+01:00 Le Théâtre Laval Manuel Buttner Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Le Théâtre Adresse 34 Rue de la Paix, laval Ville Laval Departement Mayenne Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Le Théâtre Laval

Le Théâtre Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/