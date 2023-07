Petits silences • Cie Les Cailloux sauvages Le Théâtre Laval, 10 janvier 2024, Laval.

Petits silences • Cie Les Cailloux sauvages Mercredi 10 janvier 2024, 16h30, 18h00 Le Théâtre 6€ · 9€

Au cœur de l’espace de jeu trône une table à hauteur d’enfants : deux comédiens-danseurs y évoluent, manipulent objets et matières naturelles (bois, tissu, papier, fil…). Sans aucun mot, par simples gestes et jeux de regards, ils invitent les bambins à entrer dans ces échanges sensoriels avec les textures, les sons, les objets.

Curieux de tout et guidés d’instinct par leurs sensations, les enfants peuvent ici s’émerveiller de petits moments de bonheur pur et simple. Simplement peuplé des sons des corps en mouvement, des matières frottées, glissées, manipulées, ce cocon est propice à l’éveil des sens et à l’écoute de l’autre.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 36 https://letheatre.laval.fr Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

