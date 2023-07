La Chute des anges • Cie L’Oublié(e) Le Théâtre Laval, 15 décembre 2023, Laval.

C’est un univers où la nature a disparu, un microcosme sous contrôle peuplé de machines et de froides mécaniques. Survivants de ce monde sous silence, un groupe d’hommes et de femmes se regardent sans se voir, s’accrochent à la vie. Aspirent-ils aussi à s’élever, à voler ? Et si rien n’était irrévocable ?

Marier langage chorégraphique et prouesses aériennes (mât chinois, voltiges, suspensions), voici tout l’art magistral et inclassable de Raphaëlle Boitel. Théâtralisée, chorégraphiée, mise en musique, nourrie d’inspirations cinématographiques, cette saisissante Chute des anges est celle d’un temps futur qui rencontre les audaces poétiques du cirque contemporain. Grandiose spectacle !

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/la-chute-des-anges/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

