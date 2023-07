Thomas joue ses perruques • Thomas Poitevin Le Théâtre Laval, 9 décembre 2023, Laval.

Thomas joue ses perruques • Thomas Poitevin Samedi 9 décembre, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Si le confinement eut quelque effet positif, ce fut au moins de révéler un grand talent : Thomas Poitevin et sa ribambelle de personnages hauts en couleur, antihéros tendres et losers magnifiques. Nés de pastilles vidéo sur les réseaux, ceux-là s’incarnent désormais sur scène, où une table garnie de perruques et accessoires devient la malle à trésors d’une grande comédie humaine.

Fin portraitiste et merveilleux interprète, Thomas joue de ses perruques avec maestria, passant d’un battement de cils du septuagénaire mégalo et bougon à la bourgeoise au bord de la crise de nerfs. Autant de microfictions jubilatoires, à l’écriture ciselée, qui convoquent les névroses et fêlures de ces personnages pour mieux les rendre aussi touchants que paumés, aussi drôles qu’obstinément humains.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 36 https://letheatre.laval.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:50:00+01:00

Le Théâtre Laval

Marlène Delcambre