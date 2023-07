Les Joues roses • Cie Kokeshi Le Théâtre Laval, 6 décembre 2023, Laval.

Les Joues roses • Cie Kokeshi Mercredi 6 décembre, 18h00 Le Théâtre 6€ · 9€

Deux sources d’inspiration président à la genèse de cette pièce chorégraphique : l’album De maman en maman d’Emilie Vast, parlant du lien intergénérationnel et de la transmission de femme en femme. Mais aussi la figure symbolique des matriochkas, ces poupées russes en bois qui s’emboîtent presque à l’infini, et dont le motif se retrouve au plateau.

Les thèmes de la filiation et des racines infusent en effet ce ballet à deux dans l’écrin de costumes chatoyants et d’une scénographie raffinée, évoquant l’esthétique d’un conte oriental. Tout en délicatesse, en suspensions et en voltes, la chorégraphie explore une quête d’identité qui passera progressivement par l’émancipation des corps et la légèreté retrouvée.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:35:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:35:00+01:00

Le Théâtre Laval

Ernest Mandap