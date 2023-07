Trop près du mur • Typhus Bronx Le Théâtre Laval, 28 novembre 2023, Laval.

Un jour, un acteur se demande ce que devient son clown lorsqu’il ne l’interprète pas : est-ce qu’il existe encore ? Oui, lui répond le clown ! Et non seulement il existe, mais il demande à son créateur une drôle de requête : celle d’avoir un enfant !

Depuis plusieurs spectacles, Typhus Bronx est la fidèle création du comédien Emmanuel Gil, facétieux personnage qui vit en lui une fois monté sur les planches. C’est donc ici un étonnant dialogue qui s’opère : le clown sensible et sans filtre face à l’être de raison. Saupoudré de folie douce et de saillies drolatiques, mais aussi traversé d’un sous-texte plus profond – sur le libre arbitre, la transmission, l’oppression sociale – ce faux “seul en scène” est totalement jubilatoire et nous réapprend les vertus de la désobéissance.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

2023-11-28

