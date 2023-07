Degiheugi Orchestra Le Théâtre Laval, 24 novembre 2023, Laval.

Degiheugi Orchestra Vendredi 24 novembre, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

L’aventure Degiheugi Orchestra sonne comme une évidence : les compositions du musicien lavallois convoquent depuis toujours des sonorités orchestrales, puisées dans le fabuleux répertoire des 60’s et 70’s, de la soul millésimée à la samba tropicale… Véritables BO de films imaginaires, ses morceaux possèdent une imparable force narrative.

Une dimension cinématographique magnifiée par cette relecture orchestrale de 14 pépites de son répertoire. Pluies de cordes romantiques, vents éclatants et flûtes virevoltantes y flirtent sans complexe avec guitares wah wah, contrebasse jazzy et beats hip hop. Embarquant 16 musiciens de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne pilotés par la jeune cheffe Chloé Meyzie, ce voyage musical promet à nos imaginaires de singulières envolées !

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/degiheugi-orchestra/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:45:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:45:00+01:00

Le Théâtre Laval

Prisma Laval / Alexis Lancien