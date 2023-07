Nous autres veillée au grain • La Mine, laboratoire poétique Le Théâtre Laval, 18 novembre 2023, Laval.

Nous autres veillée au grain • La Mine, laboratoire poétique Samedi 18 novembre, 20h30 Le Théâtre 6€ · 9€

Le public est invité à s’installer confortablement au plus près de la scène, autour d’un décor circulaire pensé comme un petit cocon. Tout ici évoque la douceur et la convivialité, la chaleur d’un feu qui sied à une veillée. Ici cohabitent des êtres de chair et d’os, de tissu, de papier, tous doués de paroles et de pensée. Ici on conte, on lit, on slame, on chante, on écrit, on brode, on dessine, on projette des images.

Cette veillée-spectacle au croisement des disciplines est un moment suspendu, un refuge à l’abri des désordres du monde. C’est un monde entier de créations artistiques et d’idées poétiques qui est contenu dans cet univers miniature, aussi stimulant que réconfortant. Une pépite !

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:50:00+01:00

Le Théâtre Pupazzi

A. Fangon