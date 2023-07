Tout le monde est là • Rodéo Théâtre Le Théâtre Laval, 14 novembre 2023, Laval.

Tout le monde est là • Rodéo Théâtre Mardi 14 novembre, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Tout le monde est là tire son fil narratif dans l’histoire personnelle du metteur en scène : celle de son grand‑père, à la vie folle et fascinante, qu’il n’a connu qu’à travers les récits de famille. Et celle de sa récente paternité avec la naissance de ses filles jumelles nées outre-Atlantique sous GPA, venant interroger le rôle de père et éclairer une généalogie sur près d’un siècle.

Représentée par une multitude de formes marionnettiques, la figure de ce grand-père se démultiplie dans le récit, comme autant d’évocations d’un personnage pluriel et parfois fantasmé. Le récit, qui alterne entre adresse publique, scènes dialoguées, musique en direct et narration visuelle, fait intervenir pas moins de sept interprètes pour une fresque virtuose et incarnée.

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

